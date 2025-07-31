В Новосибирской области осудили мужчину за сокрытие данных о террористе

Это первый подобный приговор в Сибири, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Житель Новосибирской области осужден за сокрытие данных о террористе - это первый подобный приговор в Сибири. Ему назначен штраф в размере 360 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ России.

"Сегодня Вторым Восточным окружным военным судом [Игорь] Икрянов признан виновным в совершении указанных преступлений, суд учел время нахождения его под стражей, раскаяние подсудимого, признание им своей вины и семейные обстоятельства, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей и запрета на 2 года размещения в интернете своих комментариев", - сообщили ТАСС в УФСБ России по Новосибирской области.

Установлено, что бывший участник праворадикальных и националистических движений и организаций, противник СВО Игорь Икрянов в Telegram разместил комментарий, поддерживающий нападение украинского военизированного формирования на военнослужащих в Брянской области, расстрел автомобиля подполковника органов безопасности. Кроме того, он поддерживал общение с бывшим жителем Новосибирской области, руководителем структурного подразделения запрещенной на территории России террористической организации "Русский добровольческий корпус". Икрянов получал от него сообщения и видеозаписи, содержащие информацию об организации и участии националиста в деятельности незаконного вооруженного формирования, однако скрыл это. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, а также несообщении в органы власти о террористе.