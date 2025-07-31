На двух шахтах Кемеровской области приостановили работы

Приостановка произошла за невыполнение комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленным прогнозом категорией "опасно", сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на двух шахтах Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 28 июля 2025 года на выемку угля в лаве №49 пласта XXVI АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за невыполнение комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленным прогнозом категорией "опасно". Решение суда - 90 суток", - написал Виль.

Кроме этого, с 24 июля на 15 суток приостановлены горные работы в лаве №456 на шахте Чертинская-Коксовая ("ММК-Уголь") за необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха, несоответствие фактического сечения горной выработки, отсутствие свободного прохода в горной выработке, нарушение при эксплуатации системы аэрогазового контроля, эксплуатацию очистного комбайна с неисправной системой взрывозащитного орошения.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе.