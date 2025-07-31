Ограничения будут действовать до 29 августа, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели особый противопожарный режим в лесах региона из-за продолжительной сухой и жаркой погоды. Режим будет действовать до 29 августа, за нарушения грозят штрафы от 40 тыс. до 1 млн рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"С 30 июля ввели особый противопожарный режим в лесах Вологодской области. В регионе установилась жаркая сухая погода, велик риск возникновения пожаров. Основная задача сейчас - сохранить леса, не допустить возгораний и угрозы населенным пунктам. В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, использовать открытый огонь на землях лесного фонда и прилегающих территориях"- сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Арендаторы лесных участков обязаны организовать патрулирование, контролировать состояние техники и в случае обнаружения пожара не допустить распространения огня.

В состояние готовности приведены более 3,4 тыс. человек личного состава, 2,1 тыс. единиц техники, свыше 8,2 тыс. единиц оборудования. В зависимости от площади пожаров и угроз будут привлекать добровольческие формирования. Для усиления охраны лесов организуют их ежедневное патрулирование, задействуют авиацию и систему мониторинга лесных пожаров "Лесохранитель", активизируют работу с населением, сообщил глава региона.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы: от 40 до 50 тыс. рублей - для граждан, от 60 до 90 тыс. рублей - для должностных лиц, от 600 тыс. до 1 млн рублей - для юридических лиц.

Вологодская область является одним из лидеров в России по интенсивности и объему заготовки леса, территория на 81% покрыта лесом. Насчитывается 11,7 млн га леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд кубометров, объем переработки древесины составляет 76%.