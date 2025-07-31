Пострадали пять жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 77 беспилотников и 28 боеприпасов нанесли удары по 10 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Пять мирных жителей получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Нечаевка, Никольское и Ясные Зори совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Ранены три мирных жителя", - написал он, добавив, что в районе повреждены частный дом, коммерческий объект и два автомобиля.

По информации главы региона по Шебекинскому округу выпущено 7 боеприпасов и 13 беспилотников, в результате обстрела города Шебекино в больницу обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, повреждены 7 частных домовладений и 3 автомобиля. Грайворонский округ атакован с помощью 11 боеприпасов и 3 беспилотников, в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Дунайка 29 июля, ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

По территории Валуйского округа выпущено 24 беспилотника, повреждены 8 частных домов и 6 автомобилей. В Краснояружском районе по 8 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и 16 БПЛА, повреждены частный дом, легковой и грузовой автомобили.

В Борисовском и Волоконовском районах по шесть населенным пунктам выпущено шесть беспилотников, поврежден частный дом. Над Алексеевским округом, Вейделевским и Прохоровским районами системами ПВО сбиты восемь беспилотников, пострадавших и повреждений нет.