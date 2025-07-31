Пострадавшего госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по движущемуся автомобилю в районе села Архангельское Белгородской области. В результате атаки ранения получил мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель", - написал он.

По словам главы региона, пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

"Транспортное средство уничтожено огнем". - добавил Гладков.