ФБУ "Авиалесоохрана" контролирует ситуацию с возгораниями в регионах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФБУ "Авиалесоохрана" держит на контроле ситуацию с пожарами в Якутии, Карелии и Туве. Рисков для жителей и объектов экономики этих республик сейчас нет, заявил начальник ведомства Алексей Панов в эфире телеканала "Россия-24".

"Общая обстановка в Российской Федерации по пожарам стабильная. Наиболее сложная обстановка в трех регионах - Республика Саха (Якутия), Республика Карелия и Республика Тыва. Летние пожары - в основном грозовые - происходят именно в горной местности, поэтому пока никаких рисков для населения и объектов экономики нет. Данная обстановка держится на контроле ежедневно, ежечасно", - сказал он.

Как подчеркнул Панов, на помощь в борьбе с пожарами в Туве из федерального резерва было направлено 266 человек, также были переброшены дополнительно два вертолета Ми-8МТВ-1. Кроме того, в пятницу приступит к работе самолет-зондировщик для вызова искусственных осадков.