В Тверской области после столкновения катера и лодки пострадали два ребенка

Организована доследственная проверка

ТВЕРЬ, 31 июля. /ТАСС/. Двое детей госпитализированы после столкновения катера с надувной резиновой лодкой в Селижаровском муниципальном округе Тверской области. Организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления СК РФ на транспорте.

По предварительным данным, вечером 30 июля в протоке реки Полоновки Селижаровского муниципального округа Тверской области столкнулись катер и надувная резиновая лодка с мотором, на борту которой находился мужчина с двумя детьми. Несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказано в сообщении.