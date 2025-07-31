За первое полугодие возмещено 82 млн рублей ущерба, сообщили в СУ СК по республике

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Арест на имущество на сумму 326 млн рублей наложен по уголовным делам в Карачаево-Черкесии за шесть месяцев 2025 года, а сумма возмещенного ущерба на стадии следствия превысила 80 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по республике.

"По ходатайству следователей наложен арест на имущество обвиняемых, а также на имущество, добытое преступным путем, на сумму 326 млн рублей, что полностью покрывает размер ущерба, причиненного преступлениями гражданам и государству", - говорится в сообщении.

За полгода в ходе предварительного следствия возмещено 82 млн рублей ущерба, отметили в ведомстве.