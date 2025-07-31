Еще девять человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Общее число жертв, вызванных наводнениями в нескольких районах Пекина, достигло 44, еще 9 человек пока считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает в четверг агентство Xinhua со ссылкой на данные экстренных служб.

Ранее официально публиковалась информация о том, что в пострадавших от ливней районах погибли 30 человек, а свыше 80 тыс. жителей были эвакуированы в безопасные места. Проливные дожди накрыли Пекин с 23 по 29 июля. Сильнее всего пострадали населенные пункты в районах Миюнь, Хуайжоу, Яньцин и Пингу.

В настоящее время экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий удара стихии. Правительство Китая выделило на эти цели 200 млн юаней (примерно $28 млн по текущему курсу ЦБ страны).