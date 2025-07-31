Подростка задержали при попытке поджога локомотива, сообщили в СУ СК РФ по Башкирии

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Обвинение в государственной измене и приготовлении к диверсии предъявлено 17-летнему жителю Уфы, который собирал сведения об объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани для куратора с Украины. Подросток был задержан при попытке поджога локомотива, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

"Собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах, расположенных в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов", - сказано в сообщении.

Указания он получал через мессенджер, его вознаграждение составляло от 1 до 65 тыс. рублей. В январе подросток согласился за 200 тыс. рублей поджечь железнодорожный локомотив, но был задержан оперативниками УФСБ Башкирии до совершения диверсии. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ).

"В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, в том числе личность организатора преступной деятельности", - добавили в СК.