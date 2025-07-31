Восемь возгораний локализовано, сообщили в правительстве республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. В Карелии действует 21 лесной пожар: в Лоухском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Суоярвском, Сегежском районах и округах. Об этом сообщили на официальной странице правительства республики во "ВКонтакте".

"В Карелии сейчас действует 21 лесной пожар, восемь из них локализованы", - сказано в сообщении.

Согласно данным Минприроды, за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 46% и составила около 947 га. По данным на среду, она составляла 647 га. Самые крупные пожары действуют в Муезерском районе (244, 187 и 113 га), а также в Лоухском (208 га). Все они произошли из-за сухих гроз. Пожар на 187 га в настоящее время локализован.

В тушении участвуют силы и средства Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, арендаторы лесных участков, МЧС, погранслужба и органы местного самоуправления. Недавно спасатели ликвидировали пожар на площади 102 га в Муезерском районе.

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. Он позволит оперативно привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета и силы из других регионов. В Муезерском и Лоухском районах введен запрет на посещение лесов.