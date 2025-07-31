В работе остаются точечные отключения по заявкам жителей, сообщили в пресс-службе администрации города

МАЙКОП, 31 июля. /ТАСС/. Авария на подстанции, которая вечером в среду оставила без электроэнергии более 2 тыс. абонентов, 17 соцобъектов и около 1,9 тыс. частных домовладений в восточной части Майкопа, ликвидирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее со ссылкой на Telegram-канал Майкопской ТЭЦ сообщалось, что в связи с аварийным отключением РП-14-1 без напряжения остались потребители восточной части республиканского центра Адыгеи. В том числе без электроэнергии остались 17 соцобъектов, среди них, в частности, республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Дом ребенка, республиканский наркологический диспансер, котельные, насосные станции.

"По информации Майкопской ТЭЦ, восстановлено электроснабжение в восточной части города. В работе остаются точечные отключения по заявкам граждан", - говорится в сообщении.