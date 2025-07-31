Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Разбор завалов после обрушения части стены здания бывшего общежития продолжается в Уфе, их окончание запланировано на конец дня, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Продолжаются работы на месте обрушения части стены здания по улице Коммунистической в Уфе. Ведется разбор завалов и демонтаж конструкции. Работает тяжелая техника. Окончание работ запланировано к исходу сегодняшнего дня. Установлено, что здание не эксплуатировалось с 2024 года, от газоснабжения отключено. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В среду около 20:00 мск на улице Коммунистической в Уфе обрушилась часть стены общежития, которое не эксплуатировалось с 2024 года. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий происшествия, в ходе работ объявляли минуту тишины, чтобы "услышать, есть ли люди под завалами". Прокуратура Башкирии в своем Telegram-канале проинформировала, что здание признано аварийным и является объектом культурного наследия.