Мужчина вступил в преступный сговор с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике, чтобы похитить стимулирующие выплаты, предназначенные для сотрудников университета, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Проректор красноярского вуза задержан по обвинению в мошенничестве со стимулирующими выплатами сотрудникам, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Железнодорожному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении проректора по экономике и финансам одного из университетов города Красноярска. Он подозревается в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). <…> Подозреваемый задержан, по месту его жительства и работы проведены обыски", - сказали в СК.

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что речь идет о Красноярском государственном медицинском университете. Проректором по экономике и финансам вуза является Михаил Кулешко.

По версии следствия, в 2022 году мужчина вступил в преступный сговор с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике, чтобы похитить стимулирующие выплаты, предназначенные для сотрудников университета. "В период с 2022 по 2024 год проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике давала указания о начислении премий своим подчиненным и обеспечивала сбор необходимых документов, а проректор по экономике и финансам утверждал выплаты. Полученные денежные средства сотрудники университета, введенные в заблуждение относительно использования премий якобы для нужд учебного заведения, передавали фигурантам", - пояснили в СК.

В апреле 2025 года суд в Красноярске арестовал проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета Ирину Соловьеву по делу о мошенничестве.