Арест обвиняемых продлится по 19 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под стражей Гянджиева Ахлимана Сатдар оглы и Сафарова Бакира Мехди, обвиняемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил обвиняемых под стражей по 19 октября 2025 года, их адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление суда. "Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщали о пресечении деятельности группировки, причастной к нескольким убийствам, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов. Под стражу заключены восемь обвиняемых. По предварительным данным, один из фигурантов умер в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку, где затем заявили, что судебно-медицинская экспертиза зафиксировала следы насилия, и выразили протест российской стороне.

В республике были отменены мероприятия с участием РФ, задержаны и арестованы на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще несколько граждан РФ. Азербайджан и Россия обменялись нотами протеста, в МИД вызывались дипломаты.