Фигуранту и еще двум осужденным назначили сроки от четырех до восьми лет лишения свободы

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Саратова признал трех человек виновными по уголовному делу о мошенничестве, превышении полномочий и пособничестве. Им назначали от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Согласно данным с сайта суда, одним из осужденных стал Николай Межуев - бывший заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области, экс-руководитель областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России.

"Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы от 4 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, двое из них лишены специального звания "полковник внутренней службы", а женщине предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий). В отношении еще одной участницы преступной группы дело выделили в отдельное производство из-за заключения с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Как установил суд, в 2017-2022 годах один из злоумышленников, будучи директором филиала унитарного предприятия при МВД РФ для оказания миграционных услуг, вместе со знакомым создали некоммерческую организацию. Она размещалась в здании предприятия и оказывала аналогичные платные услуги иностранцам. В результате преступных действий унитарное предприятие недополучило доход.

В состав преступной группы вошли еще трое соучастников. В 2020-2022 годах они похитили у 15 иностранных граждан от 40 до 160 тыс. рублей.