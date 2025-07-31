Спортсмены чувствуют себя хорошо, сообщили в оперативных службах

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Дети, которых сняли с поезда Кисловодск - Тында в Краснодарском крае из-за симптомов кишечной инфекции, выписаны из инфекционной больницы Армавира, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Во вторник на станциях Армавир и Кавказская в Краснодарском крае были сняты с поезда две организованные группы юных спортсменов, ехавших поездом Кисловодск - Тында с соревнований по дзюдо. У них были выявлены симптомы кишечной инфекции, детей госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Всех детей выписали из инфекционной больницы Армавира, они чувствуют себя нормально", - сказал собеседник агентства.