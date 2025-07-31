В Петербурге арестовали пытавшегося поджечь отделение банка мужчину

Никита Никитин совершил преступление под воздействием третьих лиц, после того как мошенники убедили взять его кредит на 3,5 млн рублей и перевести деньги неизвестным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, пришедшего с коктейлями Молотова и дымовыми шашками в отделение банка "Санкт-Петербург" на Октябрьском бульваре в Пушкине. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Срок меры - 28 сентября", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта стало известно 29 июля. По информации полиции, в тот же день Никитин закинул дымовую шашку в помещение банка на Октябрьском бульваре, 16. В Росгвардии позднее уточнили, что злоумышленник принес с собой также несколько бутылок с зажигательной смесью, одну из которых попытался поджечь - фитиль задымился, но не загорелся, после чего помещение затянуло дымом. Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны вместе с работниками службы безопасности банка, после чего передали полицейским. СК возбудил в отношении задержанного дело о теракте.

Следователь в суде отметил, что Никитин совершил преступление под воздействием третьих лиц, после того как мошенники убедили взять его кредит на 3,5 млн рублей и перевести деньги неизвестным. Свою вину мужчина признал и просил у суда о более мягкой мере пресечения.