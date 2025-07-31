Жителя Белгородской области арестовали по делу о вступлении в ИГ

Фигурант получил указание от представителя запрещенной в России международной террористической организации по ликвидации лиц, не исповедующих ислам, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Жителя Белгородской области обвинили во вступлении в террористическую международную организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), фигурант арестован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. <…> Обвиняемый взят под стражу", - говорится в сообщении.

В июле фигурант в ходе общения в мессенджере получил указание от представителя запрещенной в России международной террористической организации по ликвидации лиц, не исповедующих ислам. Осуществить это преступное деяние он должен был путем подрыва гранаты Ф-1. Обвиняемый подтвердил готовность выполнить указания кураторов, тем самым вступив в состав террористической организации.

"Ранее в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения ручной осколочной гранаты Ф-1 с запалом (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств). По заключению специалистов, изъятые по месту жительства фигуранта взрывные устройства были пригодны для использования по назначению. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе.