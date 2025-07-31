Под Орлом подросток на мотоцикле сбил ребенка на самокате

Пострадавшая умерла в больнице, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области

ОРЕЛ, 31 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетний мотоциклист сбил девочку на самокате в Кромском районе Орловской области. Пострадавшая умерла в больнице от полученных травм, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, вечером 30 июля водитель 2010 года рождения на мотоцикле Racer 250, не зарегистрированном в установленном порядке, без водительского удостоверения и государственного регистрационного знака сбил девочку 2020 года рождения, которая ехала по проезжей части на самокате (при наличии тротуара) без присмотра законных представителей. "В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи девочка была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту ДТП проводится процессуальная проверка. Также проверку проводит и прокуратура региона. "Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также правонарушений несовершеннолетних. По указанному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки поставлены в прокуратуре на контроль", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский, несмотря на профилактические меры, аварии с участие несовершеннолетних питбайкеров продолжают происходить. "Настораживает, что все профилактические мероприятия, информационные кампании, направленные на безопасность наших детей, получается, что игнорируются. Несмотря на зачастившую информацию о трагедиях с участием питбайкеров, дети продолжают активно использовать средства индивидуальной мобильности с согласия родителей. Следственным и правоохранительным органам предстоит разобраться во всем произошедшем. Берегите себя и детей!", - написал он в своем телеграм-канале.