Угольное предприятие не обеспечивало безопасные условия ведения горных работ, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили горные работы на 90 суток на угольном разрезе в Беловском районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об отдельных участках разреза "Евтинский Новый".

"В Беловском районе судебные приставы приостановили деятельность угольного предприятия, которое ранее уже было привлечено к административной ответственности. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и назначил наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на опасном производственном объекте угольного разреза сроком на 90 суток", - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Кемеровской области.

В результате проведенной проверки Сибирского управления Ростехнадзора было установлено, что предприятие не обеспечивало безопасные условия ведения горных работ. В частности, не соблюдались технологии отработки месторождения, устойчивость уступов и необходимая ширина рабочих площадок для горнотранспортного оборудования. Кроме этого, на опасном производственном объекте имелись отклонения от проектной документации.

Ранее председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов сообщал, что разрез "Евтинский Новый" приостановил добычу в октябре 2024 года. К маю 2025 года добыча не была возобновлена, ведутся ли работы на предприятии в данное время, не уточняется.