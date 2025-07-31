Он упал на дерево, которое смягчило его удар, отметила газета

ГОНКОНГ, 31 июля. /ТАСС/. Трехлетний мальчик в Китае выжил после падения из окна квартиры на 18-м этаже. Он упал на дерево, которое смягчило его удар о землю, сообщила газета South China Morning Post.

По информации издания, инцидент произошел 15 июля в Ханчжоу на юго-востоке страны, но стал известен сейчас. Родители оставили малолетнего сына на попечение бабушки и дедушки. Полагая, что мальчик спит, они ненадолго вышли из дома за продуктами, заперев дверь квартиры. Однако ребенок проснулся, зашел в ванную, и выпал из ее окна. Растущее внизу дерево смягчило его падение.

Мальчика нашел на земле местный житель и вызвал врачей. Медики диагностировали у ребенка перелом левой руки и другие травмы, но голова не пострадала. Сейчас малыш идет на поправку.

В благодарность отец мальчика прикрепил к стволу дерева большой красный цветок - традиционный китайский символ чести и торжества.