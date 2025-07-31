Экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированное кольцо с бриллиантами стоимостью 6 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн рублей у россиянки, прибывшей из Дохи (Катар). Туристку остановили на зеленом коридоре для выборочного контроля. В ее сумке в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями", - говорится в сообщении.

При этом экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время товар изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

"При перемещении через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом товаров, таможенная стоимость которых превышает €10 тыс. в эквиваленте и (или) общий вес - 50 кг, необходимо в обязательном порядке осуществлять их письменное декларирование с заполнением пассажирской таможенной декларации", - напомнили в ФТС.