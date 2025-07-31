Конфликт произошел во время заседания парламента и попал в прямой эфир

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потасовка между депутатами правящей партии Украины "Слуга народа" началась в зале Верховной рады во время заседания парламента. Происшествие в прямом эфире транслировал телеканал "Рада".

Драка произошла между народными депутатами Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем. Потасовка началась на фоне требования многих депутатов к спикеру парламента Руслану Стефанчуку запустить официальную трансляцию заседания.

Спустя несколько минут после призыва депутатов трансляция все же была запущена на парламентском канале "Рада". О том, что 31 июля впервые за три года в прямом эфире будет показано заседание Рады, ранее сообщила парламентарий Ирина Геращенко.

До 24 февраля 2022 года заседания Рады транслировались в прямом эфире на одноименном канале. После начала СВО эта практика была прекращена под предлогом обеспечения мер безопасности. Однако уже более двух лет заседания регулярно транслируют в YouTube и TikTok различные депутаты.

Украинский парламент на заседании 31 июля рассмотрит закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов Украины. Решение ограничить их полномочия на прошлой неделе вызвало массовые протесты по всей Украине, а также угрозы со стороны Запада прекратить помощь Киеву.

Очередной митинг в поддержку независимости антикоррупционных ведомств проходит также в настоящее время в Мариинском парке недалеко от здания Рады, сообщает издание "Страна". Протестующие скандируют "Позор" прибывающим на заседание депутатам.