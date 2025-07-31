По информации газеты, в ЧП пострадали 23 человека

ДОХА, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 человека получили травмы в результате поломки маятникового аттракциона под названием "360 градусов" в городе Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Об этом в ночь на четверг сообщила саудовская газета Okaz.

По ее сведениям, во время работы аттракциона сломалась балка, к одному концу которой была прикреплена платформа с сиденьями, а к другому - противовес. ЧП произошло в момент, когда люди находились в самой верхней точке. Противовес ударил по платформе, после чего она рухнула на землю.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи, которые оказали первую помощь пострадавшим. Начато расследование.