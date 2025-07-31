В частности, женщину доставили в больницу в связи с повышением артериального давления, она ушла из стационара и потом три раза вызывала к себе скорую, сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Три родственника погибших в результате взрыва в доме на улице Блинова в Саратове были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их состояние было связано с реакцией на стрессовую ситуацию, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе брифинга.

"Одна из родственниц была госпитализирована в 6-ю городскую клиническую больницу, в терапевтическое отделение, в связи с повышением артериального давления. Она ушла из стационара и потом три раза вызывала к себе скорую медицинскую помощь. Были среди родственников и случаи, когда требовалось оказание другой специализированной медицинской помощи. У нас всего из родственников было госпитализировано три человека, которым потребовалось оказание помощи специалистов. Но это реакция на стрессовую ситуацию в связи с погибшими", - сказал Грайфер.

Заместитель министра добавил, что сейчас госпитализированные родственники выписаны.

По его словам, на месте в день происшествия дежурили сотрудники скорой помощи, взрослой и детской поликлиник, бригада психиатрического профиля. "К сожалению, мы имеем такое большое количество погибших. Есть среди них несовершеннолетний. Это, конечно, печально", - сказал Грайфер, выразив соболезнования родным и близким погибших.