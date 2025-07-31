Прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены рейсов авиакомпании "Ангара"

В частности, рейс по маршруту Иркутск - Киренск, запланированный к вылету в 17:05, перенесли на 19:00, сообщили в пресс-службе ведомства

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения прав пассажиров в связи с отменой и задержкой рейсов иркутской авиакомпании "Ангара", у которой накануне Росавиация аннулировала сертификат на техническое обслуживание воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, вылет рейса ИК83 по маршруту Иркутск - Киренск, запланированный к вылету в 17:05, перенесен на 19:00 (местное время). Вылет рейса ИК84 Киренск - Иркутск перенесен с 19:35 на 21:25. Отменены рейсы: ИК99/100 Иркутск - Нижнеангарск, Нижнеангарск - Иркутск, ИК 103/104 Нижнеангарск - Улан-Удэ, Улан-Удэ - Нижнеангарск. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров", - говорится в сообщении ведомства.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По разным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж.

После этого происшествия Росавиация и Ространснадзор провели внеплановую проверку авиакомпании и выявили нарушения в ее деятельности в сфере технического обслуживания воздушных судов. В частности, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались.

Накануне Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании на техническое обслуживание воздушных судов, после чего "Ангара" заявила, что продолжит выполнять полеты, но вынуждена отменить часть рейсов, а некоторые рейсы будут задержаны. К техническому обслуживанию перевозчик привлечет сторонние сертифицированные организации.