Фигуранты не обеспечили надлежащее состояние трубопровода, в результате чего образовалось сквозное повреждение, из которого произошла утечка горячей воды, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Техдиректор "Теплоэнерго", главный инженер и мастера участка осуждены по делу о халатности после гибели нижегородца, который упал в яму с кипятком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд назначил виновным наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с запретом заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимые не обеспечили надлежащее состояние трубопровода, в результате чего образовалось сквозное повреждение, из которого произошла утечка горячей воды. Из-за этого грунт подмыло, и он обрушился на неогороженном участке, где в это время на велосипеде проезжал 45-летний местный житель, который упал в провал. От полученных массивных термических ожогов пострадавший умер.