Также из-за обстрела загорелся коммерческий объект, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 31 июля./ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по поселку Красная Яруга в Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал он.

По информации главы региона, в результате удара загорелся коммерческий объект. Пожарными расчетами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной он был потушен.