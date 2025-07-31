Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полиция во Всеволожском районе Ленинградской области задержала 23-летнего мужчину, который подозревается в том, что угнал автомобиль скорой помощи, на котором попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"30 июля в 07:23 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение об угоне автомобиля скорой помощи с территории медучреждения в городе Мурино, в доме 17 по Воронцовскому бульвару. Спустя полчаса разыскиваемый автомобиль был обнаружен возле дома 7 по Петровскому бульвару с повреждениями после ДТП. На месте происшествия по подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 23-летний житель города Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).