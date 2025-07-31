Несовершеннолетнего водворили в следственный изолятор до 28 сентября

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Подростка в возрасте 17 лет заключили под стражу за избиение 37-летнего мужчины в реабилитационном центре в Полесском районе Калининградской области. Возбуждено уголовное дело, подростку предъявлено обвинение, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 24 июля в вечернее время несовершеннолетний, находясь в помещении реабилитационного центра в Полесском районе, в ходе конфликта с мужчиной избил его кулаками и пластиковой трубой. От полученных травм 37-летний потерпевший умер на месте происшествия.

"Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении 17-летнего жителя Гурьевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия Полесским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под страду. Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 28 сентября 2025 года.

"По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий ему способствовавших", - отметили в ведомстве.

Прокуратура Полесского района в судебном заседании поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 17-летнего подростка, информировала областная прокуратура. "Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сообщили в надзорном ведомстве.