Поводом для объявления в розыск могло стать уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение границы, возбужденное после их репортажа из Суджи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье журналистов Sota (признано в РФ иноагентом) Петра Иванова и Руслана Терехова. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в карточках розыска при вводе данных двух мужчин. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Поводом для объявления Иванова и Терехова в розыск могло стать уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение границы, возбужденное после их репортажа из Суджи, где в тот момент находились подразделения ВСУ. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.