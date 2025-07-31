В горевшей квартире погиб человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в подмосковной Балашихе локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в многоэтажке в подмосковной Балашихе локализован на площади 550 кв. м", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Балашихе произошел пожар в квартире на последнем этаже. Огонь перешел на кровлю дома, площадь возгорания выросла до 400 кв. м. В горевшей квартире погиб человек. Еще три человека были спасены. Из дома эвакуировали 90 человек, для них открыли пункт временного размещения.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.