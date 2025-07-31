МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Беспилотник украинских боевиков атаковал пожарный автомобиль в Попасной в ЛНР, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Сегодня днем огнеборцы выехали на место пожара в городе Попасная. В пути следования на пожарно-спасательное подразделение была совершенна целенаправленная атака вражеского беспилотника. Пятеро сотрудников МЧС России получили акубаротравму", - сказали в ведомстве.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Повреждения также получила пожарная автоцистерна.