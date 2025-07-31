Очаг сейсмособытия находился в 239 км от Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Сейсмическое событие с магнитудой 6.1 произошло в Камчатском крае около 17:35 мск (02:35 1 августа по местному времени), сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (ЕГС РАН).

Афтершок зафиксирован на глубине почти 24 км в Тихом океане, очаг находится в 239 км от Петропавловска-Камчатского. Афтершок стал одним из самых мощных после основного землетрясения.

Согласно данным ЕГС РАН, афтершоки с магнитудой от 4 до 5.9 фиксируются примерно раз в 10-20 минут последние несколько часов, их частота постепенно снижается. В первые сутки после основного события, согласно наблюдениям, афтершоки фиксировались каждые 5-10 минут.