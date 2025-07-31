В Коми девушка пыталась поджечь мечеть

В МВД по региону сообщили, что жительница Усинска совершила преступление по указанию телефонных мошенников

СЫКТЫВКАР, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемую в попытке поджога мечети в Республике Коми, сообщает Telegram-канал МВД по региону. 20-летняя жительница Усинска стала жертвой телефонного мошенничества.

"31 июля в ночное время в дежурную часть ОМВД России "Усинский" поступило сообщение о возгорании входной двери здания религиозной организации. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемую в совершении поджога. Ею оказалась 20-летняя жительница города Усинска", - указано в сообщении.

Как выяснилось в ходе допроса, с девушкой через один из мессенджеров связались неизвестные лица, они убедили ее перевести 65 тыс. рублей на "безопасный счет" для "защиты сбережений". Затем ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и предложили оказать помощь в поимке преступников. Действуя по указаниям собеседников, девушка приобрела бензин, добралась до здания мечети, облила входную дверь и подожгла ее.

Подозреваемая передана в следственные органы УФСБ России по Республике Коми.