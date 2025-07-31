Глава городского округа Сергей Юров подчеркнул, что специалисты МЧС и "Мособлпожспас" занимаются ликвидацией пожара

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в доме в городском округе Балашиха в Московской области возросло до двух. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.

"На улице Флерова в жилом доме 2/1 произошел пожар. <...> К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Юров.

Он подчеркнул, что специалисты МЧС и "Мособлпожспас" занимаются ликвидацией пожара. "Дом отключен от всех коммуникаций. Жильцы эвакуированы", - заверил глава городского округа.

Юров добавил, что для жителей организован пункт временного размещения на стадионе "Метеор", там доступны медицинская помощь, вода и питание. "Если вы житель этого дома или собственник квартиры, для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +7 903 747 4153", - заключил он.