Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, село Никольское подверглось повторной атаке

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Село Никольское Белгородской области подверглось повторной атаке БПЛА, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Парковка коммерческого объекта в Никольском повторно атакована беспилотником ВСУ. Ранены двое", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй - осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Обоих доставляют в больницу Белгорода.

Ранее Гладков сообщил об атаке БПЛА на Никольское, в результате которой пострадали четверо, в том числе шестилетний ребенок.