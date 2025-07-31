В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что причины возгорания и число пострадавших уточняются

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следователи начали осматривать место происшествия в Балашихе, где во время пожара погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователи и криминалисты подмосковного [главка] СК проводят осмотр места происшествия. Причины возгорания, а также количество пострадавших уточняются", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Балашихе произошел пожар в квартире на последнем этаже. Огонь перешел на кровлю дома. На площади 550 кв. м возгорание было локализовано. Как сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров, при пожаре один из жильцов и сотрудник ГКУ "Мособлпожспас" погибли.

Из дома эвакуировали 90 человек, для них открыли пункт временного размещения.