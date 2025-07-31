Инцидент произошел вечером 30 июля

ОРЕЛ, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления возбуждено после гибели девочки 2020 года рождения в аварии в деревне Черкасская Кромского района Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным пресс-службы регионального УМВД, вечером 30 июля подросток 2010 года рождения на мотоцикле Racer 250, не зарегистрированном в установленном порядке, без водительского удостоверения и государственного регистрационного знака сбил девочку 2020 года рождения, которая ехала по проезжей части на самокате (при наличии тротуара) без присмотра законных представителей. Пострадавшая умерла в больнице.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий", - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. главы следственного управления Константину Баранову предоставить доклад о ходе расследования и установленных в рамках уголовного дела обстоятельствах.

Как ранее сообщал уполномоченный по правам ребенка в регионе Константин Домогатский, аварии с участием несовершеннолетних питбайкеров продолжают происходить, несмотря на профилактические меры. Омбудсмен подчеркнул, что дети продолжают использовать средства индивидуальной мобильности с согласия родителей.