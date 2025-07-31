Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в числе погибших 14-летний подросток

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе 14-летний подросток, погибли в Пологовском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки на автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения. Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения", - написал губернатор.

Также Балицкий написал, что находится на связи с оперативными службами. Пострадавшему и семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.