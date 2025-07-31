При пожаре погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Балашихе, с жильцами работают психологи МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На пожаре в Подмосковье открытое горение ликвидировано. С жильцами дома на месте пожара работают психологи МЧС России", - говорится в сообщении. Причину пожара установят дознаватели ведомства, отметили в пресс-службе.

В пятиэтажном доме в Балашихе произошел пожар в квартире на последнем этаже. Огонь перешел на кровлю дома, площадь составила 550 кв. м.

При пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Из дома эвакуировали 90 человек, для них открыли пункт временного размещения.