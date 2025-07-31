Пропавшую в Белом море туристку нашли погибшей

Пропавшим остается еще один человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Тело ранее пропавшей девушки - участницы туристического похода в Белом море, предположительно, нашли на территории Карелии. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС по региону.

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали, троих начали искать спасатели. Тело одного из мужчин ранее обнаружили возле острова Варбалуда. Пропавшим остается еще один человек.

"Найдено тело девушки, предположительно, пропавшей ранее туристки. Опознание пока не проводилось, но по всем указанным ранее приметам это она", - сказал собеседник агентства.

Информацию о завершении поисков опубликовали в группе добровольного поисково-спасательного отряда "Длинный берег" в Питкяранте. Там указано, что тело нашел один из волонтеров. "Добровольцем ДПСО Длинный Берег и его друзьями было обнаружено тело Валерии. Остров Малая Кималище. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели в поисках пропавших туристов осмотрели более 2 тыс. кв. километров с использованием катеров и вертолета Ми-8. Они обследовали весь район вблизи места, где были найдены байдарки, но найти туристов так и не удалось. После этого активная фаза поиска пропавших завершилась. Сотрудники ГИМС во время профилактических рейдов продолжат следить за указанной областью.