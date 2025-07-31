Глава республики сообщил, что также повреждения получили жилой дом, газопровод и котельная

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали за день в результате киевской агрессии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Три мирных жителя Республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Калининском районе Горловки от атаки ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) пострадал мужчина 1974 года рождения, в Волновахе из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1991 года рождения и в Никольском Волновахского муниципального округа вследствие детонации неразорвавшегося взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2006 года рождения", - написал Пушилин, добавив, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Кроме того, повреждения получили жилой дом, газопровод и котельная. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пятнадцать атак с использованием ударных беспилотников.