В оперативных службах сообщили, что площадь возгорания составляет 300 кв. м

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в помещении тира на Верейской улице на западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предварительно, загорание произошло на третьем этаже здания в помещении тира на Верейской улице, дом 11", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные. Специалисты проверяют помещение на наличие людей внутри. Позже в оперативных службах уточнили, что площадь пожара составляет 300 кв. м.

В ГУ МЧС по Москве подтвердили ТАСС информацию о возгорании в здании. "Посетители покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - добавили в главке.