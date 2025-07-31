Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что три дрона ударили по грузовому автомобилю в Шебекинском округе

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены в результате удара трех дронов по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Шебекинском округе в районе поселка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин. Бригада СМП доставила пострадавших с минно-взрывными травмами и баротравмами в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков, уточнив, что таким образом число раненых за день увеличилось до семи человек.

Под вражеские удары также попали Шебекино, населенные пункты в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском округах, а также поселки в Белгородском, Ракитянском и Волоконовском районах, добавил Гладков.