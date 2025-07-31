В ГУ МВД по региону сообщили, что произошло столкновение трех транспортных средств

САМАРА, 31 июля. /ТАСС/. Три человека, по предварительной информации, погибли при столкновении большегруза и двух автомобилей в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Столкновение трех транспортных средств: большегруз, Mitsubishi Outlander, Lada Largus. <…> По предварительным данным, на месте ДТП скончались три человека. Обстоятельства и количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На место ДТП, в частности, выехали заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник главного следственного управления Алексей Зеленов и начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону Игорь Бобров.