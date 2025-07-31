Женщина оставила ключ от квартиры в почтовом ящике и уехала в отпуск на две недели

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Жительница Парижа обратилась в полицию после того, как неизвестные проникли в ее квартиру и украли драгоценности общей стоимостью €1 млн. Об этом сообщило агентство AFP.

Ограбление произошло, когда она была в отпуске. Парижанка призналась, что оставила ключ от квартиры в почтовом ящике и уехала из города на две недели. По возвращении она обнаружила, что в квартире кто-то был и тогда заметила пропажу.

Были ли застрахованы драгоценности и использовали ли воры оставленный в ящике ключ не сообщается.