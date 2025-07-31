В ДНР мужчина пострадал из-за наезда спецтехники на взрывоопасный предмет

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что за день в республике в результате киевской агрессии пострадали три человека

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. На трассе Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет пострадал мужчина. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Автодорога Макеевка - Ясиноватая: во время проведения дорожных работ на объездной автодороге в результате наезда спецтехники на ВОП пострадал мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за день в республике в результате киевской агрессии пострадали три человека.