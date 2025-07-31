Как сообщил глава городской администрации Владислав Ключаров, власти не исключают диверсию

ДОНЕЦК, 31 июля. Здание школы №86 в Макеевке в ДНР частично обрушилось. Как рассказал ТАСС глава городской администрации Владислав Ключаров, власти не исключают диверсию, работают профильные ведомства.

"Да, наша школа, в которой заменили все окна, я все контролировал, бывало там много раз, очевидных причин для обрушения не было. Мы даже не исключаем диверсию. На месте работают эксперты", - сказал глава администрации.

Он уточнил, что обрушился спортивный зал и мастерская. "В причинах разбираемся, но в целом техническое состояние школы было хорошим, никаких аварийных предпосылок", - добавил Ключаров.